Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как Илон Маск сошел с ума

«Маск продемонстрировал себя как человек, который не ориентируется в политическом пространстве, и тут он будет проигрывать на каждом шагу, даже, возможно, где-то сближая своих оппонентов из обеих партий. Скорее всего, он сможет на какое-то время создать позитивный информационный фон вокруг своей партии, но, когда дойдет до дела, то есть выборов, результат вряд ли будет для Маска радостным. Вероятно, это будет в итоге не партия, а рыхлое движение, которое привлечет только разного рода аутсайдеров», — заявила Гафарова.