Беглов поблагодарил петербургских силовиков за защиту города от беспилотников

«Силовые структуры и городские службы приняли все меры по предотвращению последствий атаки беспилотников и обеспечению общественной безопасности», — цитирует заявление господина Беглова пресс-служба Смольного.
Градоначальник отметил, в минувшие выходные на территории Петербурга и Ленобласти вводились временные ограничения скорости передачи данных в сетях мобильной связи и особый режим для аэропорта Пулково. Всех жителей губернатор попросил отнестись к вводимым мерам с пониманием.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что на выходных, когда в небе над Ленобластью фиксировались неоднократные атаки беспилотников, петербуржцы массово жаловались на перебои работы мобильного интернета в разных районах города.