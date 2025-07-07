Беглов поблагодарил петербургских силовиков за защиту города от беспилотников

Градоначальник отметил, в минувшие выходные на территории Петербурга и Ленобласти вводились временные ограничения скорости передачи данных в сетях мобильной связи и особый режим для аэропорта Пулково. Всех жителей губернатор попросил отнестись к вводимым мерам с пониманием.