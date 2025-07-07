Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов поблагодарил петербургских силовиков за защиту города от беспилотников

В своем еженедельном радиообращении в понедельник, 7 июля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность в адрес сотрудников силовых ведомств и городских служб, которые принимали участие в защите города от атак БПЛА 4, 5 и 6 июля.

Источник: Коммерсантъ

«Силовые структуры и городские службы приняли все меры по предотвращению последствий атаки беспилотников и обеспечению общественной безопасности», — цитирует заявление господина Беглова пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, в минувшие выходные на территории Петербурга и Ленобласти вводились временные ограничения скорости передачи данных в сетях мобильной связи и особый режим для аэропорта Пулково. Всех жителей губернатор попросил отнестись к вводимым мерам с пониманием.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на выходных, когда в небе над Ленобластью фиксировались неоднократные атаки беспилотников, петербуржцы массово жаловались на перебои работы мобильного интернета в разных районах города.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше