МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Сотрудники посольства несколько раз подавали жалобы на Майя-Луото. Они обвиняли ее в домогательствах, неподобающем поведении, эмоциональном насилии и истериках. Первую жалобу они подали в октябре 2024 года, а после еще несколько раз добавляли в нее новые эпизоды.