Politico: Макрон вернул себе право объявлять досрочные выборы

Согласно статье, прошел ровно год с тех пор, как во Франции состоялись досрочные парламентские выборы, которые потрясли европейскую политику и едва не привели к власти крайне правых. Это означает, что Макрон вновь получил конституционные полномочия объявлять о проведении внеочередных выборов. Хотя в апреле во время поездки на Мадагаскар французский лидер решительно отверг такой вариант, не все так однозначно, утверждает Politico со ссылкой на ряд источников, в том числе друзей первой пары, а также бывших и нынешних правительственных чиновников.
После прошлогодних выборов партия Макрона потеряла и без того незначительное большинство в парламенте, тогда как ультраправые получили рекордное количество мест в Национальной ассамблее. И теперь незадачливые премьер-министры Франции и их парализованные правительства находятся во власти ультраправой консервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая подчеркивает, что может в любой момент свергнуть нынешнего премьер-министра Франсуа Байру.
Хотя в своей новогодней речи Макрон высказал нечто похожее на признание вины за досрочные выборы 2024 года, его сторонники уверяют, что он так и не признал своей ошибки. Алексис Колер, давний глава администрации президента, которого часто называют его «вторым мозгом», и Филипп Гранжон, бывший спецсоветник, с которым Макрон до сих пор регулярно общается, описывают президента как азартного игрока, который выходит из казино почти с пустыми карманами и полной уверенностью в том, что в следующий раз он точно обыграет казино.
Причиной для отставки правительства и роспуска парламента может стать то, что сейчас Макрона по иронии судьбы получил премьер-министра, который не любит рисковать. «Макрон взбешен. Он просто кипит. Это сводит его с ума», — говорит близкий друг президента. Макрон и Байру — полные противоположности: Макрон ворвался на сцену и взорвал систему, частью которой Байру был на протяжении десятилетий, во многом из-за своей печально известной склонности к двусмысленности.
Некоторые сторонники Макрона полагают, что президент втайне рассчитывает на то, что законодатели отстранят премьер-министра от должности либо во время обсуждения бюджета, либо из-за скандала, связанного с жестоким обращением с детьми в то время, когда Байру был министром образования в 1990-х годах.
Если правительство рухнет, Макрон может просто назначить нового премьера (в качестве возможной кандидатуры упоминается министр вооруженных сил Себастьян Лекорню), чтобы попытаться сделать то, что не удалось ни Байру, ни его предшественнику Мишелю Барнье.