Politico: Макрон вернул себе право объявлять досрочные выборы

Хотя в своей новогодней речи Макрон высказал нечто похожее на признание вины за досрочные выборы 2024 года, его сторонники уверяют, что он так и не признал своей ошибки. Алексис Колер, давний глава администрации президента, которого часто называют его «вторым мозгом», и Филипп Гранжон, бывший спецсоветник, с которым Макрон до сих пор регулярно общается, описывают президента как азартного игрока, который выходит из казино почти с пустыми карманами и полной уверенностью в том, что в следующий раз он точно обыграет казино.