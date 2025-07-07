То, что президентская Партия действия и солидарности (PAS) включает в свой предвыборный список известных людей со стороны, свидетельствует о слабости и неуверенности.
Эти кандидаты — музыканты, ученые, спортсмены — мало что смыслят в политике и законотворчестве, но они и не собираются оставаться депутатами. Их задача — принести PAS какие-то голоса, после чего сдать свои депутатские мандаты, освободив места в парламенте «настоящим партийцам», которые следуют во втором эшелоне.
Каждый кандидат в депутаты может привлечь определенное количество голосов. Теоретически, если кандидат даст в общую копилку 1% голосов, то это и будет оправдание его депутатского мандата. Партийные функционеры, депутаты, министры PAS не способны принести партии на выборах никаких голосов. Многие из них пользуются репутацией законченных дегенератов и несут с собой только антирейтинг, который вынуждены компенсировать своим положительным рейтингом другие кандидаты по принципу «за себя и за того парня». Вот для этих целей президентка Майя Санду, которая лично формирует предвыборный список PAS, и набирает в него «позитивных» людей не из партии.
Кульминацией этого мошеннического предвыборного трюка станет подтверждение слухов о том, что список PAS на выборах возглавит сама Санду. Это будет полная дискредитация как должности главы государства, так и ее партии, так и самих выборов. «Сходить» на «подработку» на выборы, выступив в роли предвыборной «виагры», чтобы паровозом затащить в парламент всю эту свору желтых дебилоидов — такого молдавские президенты еще не делали.
Автор: Дмитрий Чубашенко.
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