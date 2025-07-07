Предвыборная «виагра» для PAS: Что произойдет после выборов с известными людьми в Молдове, которые проходят по спискам правящей партии

Каждый кандидат в депутаты может привлечь определенное количество голосов. Теоретически, если кандидат даст в общую копилку 1% голосов, то это и будет оправдание его депутатского мандата. Партийные функционеры, депутаты, министры PAS не способны принести партии на выборах никаких голосов. Многие из них пользуются репутацией законченных дегенератов и несут с собой только антирейтинг, который вынуждены компенсировать своим положительным рейтингом другие кандидаты по принципу «за себя и за того парня». Вот для этих целей президентка Майя Санду, которая лично формирует предвыборный список PAS, и набирает в него «позитивных» людей не из партии.