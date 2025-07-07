Рыженков: Беларусь стремится к полноправному членству в БРИКС

Мы благодарны государствам — членам БРИКС за оказанную нам поддержку на этом этапе, однако сохраняем конечную задачу получения нашей страной полноправного членства в БРИКС. Мы будем к этому стремиться по мере того, как объединение будет готово к дальнейшему расширению.