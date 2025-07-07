Рыженков: Беларусь стремится к полноправному членству в БРИКС

По его словам, белорусская сторона работает с БРИКС в качестве государства-партнера, начиная с этого года. Официальный Минск сразу вошел в состав стран-партнеров после того, как этот институт появился по итогам предыдущего саммита в Казани.
Расширение БРИКС
Мы благодарны государствам — членам БРИКС за оказанную нам поддержку на этом этапе, однако сохраняем конечную задачу получения нашей страной полноправного членства в БРИКС. Мы будем к этому стремиться по мере того, как объединение будет готово к дальнейшему расширению.
При этом он напомнил, что Минск по традиции участвует в мероприятиях на уровне парламентов в БРИКС. В текущем году белорусские депутаты посетили XI Парламентский форум БРИКС в Бразилиа. Беларусь также заинтересована в развитии молодежного движения в формате БРИКС.
Стараемся наполнить нашу работу конкретными действиями и инициативами. Мы благодарны бразильскому председательству за приглашения к участию в дискуссиях и мероприятиях по тематике изменения климата, цифровой трансформации и искусственного интеллекта, урбанизации, сотрудничества в сферах энергетики, здравоохранения, торговли, образования, которые проводятся на площадках БРИКС.
Новый банк развития
По его мнению, условием для построения справедливой многополярной системы международных отношений является укрепление сотрудничества в области политики и безопасности, которое основано на принципах уважения и гарантиях развития стран без противостояния.
«Это единственный путь к сохранению международного порядка в условиях прогрессирующей поляризации и угрозы фрагментации мира», — считает Рыженков.
Также он обратил внимание, что Беларусь хочет присоединиться к финансовому институту БРИКС — Новому банку развития, чтобы сосредоточить свои усилия на создании качественных условий для развития торговли и инвестиций и созданию защищенных механизмов финансовых расчетов.
«Беларусь видит в БРИКС не просто объединение, а стратегическую платформу будущего. Перед ее членами стоят амбициозные задачи, требующие скоординированных усилий. Беларусь готова принимать активное участие в этой важной работе», — подытожил глава белорусского внешнеполитического ведомства.