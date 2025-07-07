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Рыженков: Беларусь стремится к полноправному членству в БРИКС

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Беларусь стремится к получению полноправного членства в БРИКС, заявил министр иностранных дел Максим Рыженков по итогам участия в саммите организации в Бразилии.

Источник: Sputnik.by

По его словам, белорусская сторона работает с БРИКС в качестве государства-партнера, начиная с этого года. Официальный Минск сразу вошел в состав стран-партнеров после того, как этот институт появился по итогам предыдущего саммита в Казани.

Расширение БРИКС

Мы благодарны государствам — членам БРИКС за оказанную нам поддержку на этом этапе, однако сохраняем конечную задачу получения нашей страной полноправного членства в БРИКС. Мы будем к этому стремиться по мере того, как объединение будет готово к дальнейшему расширению.

цитирует Рыженкова БелТА

При этом он напомнил, что Минск по традиции участвует в мероприятиях на уровне парламентов в БРИКС. В текущем году белорусские депутаты посетили XI Парламентский форум БРИКС в Бразилиа. Беларусь также заинтересована в развитии молодежного движения в формате БРИКС.

Стараемся наполнить нашу работу конкретными действиями и инициативами. Мы благодарны бразильскому председательству за приглашения к участию в дискуссиях и мероприятиях по тематике изменения климата, цифровой трансформации и искусственного интеллекта, урбанизации, сотрудничества в сферах энергетики, здравоохранения, торговли, образования, которые проводятся на площадках БРИКС.

рассказал глава МИД Беларуси

Новый банк развития

По его мнению, условием для построения справедливой многополярной системы международных отношений является укрепление сотрудничества в области политики и безопасности, которое основано на принципах уважения и гарантиях развития стран без противостояния.

«Это единственный путь к сохранению международного порядка в условиях прогрессирующей поляризации и угрозы фрагментации мира», — считает Рыженков.

Также он обратил внимание, что Беларусь хочет присоединиться к финансовому институту БРИКС — Новому банку развития, чтобы сосредоточить свои усилия на создании качественных условий для развития торговли и инвестиций и созданию защищенных механизмов финансовых расчетов.

«Беларусь видит в БРИКС не просто объединение, а стратегическую платформу будущего. Перед ее членами стоят амбициозные задачи, требующие скоординированных усилий. Беларусь готова принимать активное участие в этой важной работе», — подытожил глава белорусского внешнеполитического ведомства.