Взрыв прогремел около ТЦ в Рязани, погиб человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел неподалеку от торгового центра в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В результате произошедшего погиб один человек, еще как минимум четверо пострадали. «Сегодня около 18 часов на ул. Соборной произошел взрыв. Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет», — уточнили в пресс-службе.
Взрыв прогремел в лаунж-баре, находящемся напротив ТЦ в историческом центре Рязани. Причиной взрыва стала граната, которую, по предварительным данным, принес один из посетителей заведения. «Взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж», — говорится в сообщении.
На месте инцидента работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. -0-