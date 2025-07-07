Взрыв прогремел около ТЦ в Рязани, погиб человек

В результате произошедшего погиб один человек, еще как минимум четверо пострадали. «Сегодня около 18 часов на ул. Соборной произошел взрыв. Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет», — уточнили в пресс-службе.