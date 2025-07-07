Рыженков: санкции подрывают усилия всего международного сообщества в решении глобальных проблем

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции подрывают усилия всего международного сообщества в решении глобальных проблем. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил на расширенной сессии XVII Саммита БРИКС на тему «Окружающая среда, COP-30 и глобальное здравоохранение» в Рио-де-Жанейро, сообщает БЕЛТА.
Во время выступления на саммите министр привлек внимание к проблеме экономических санкций и односторонних принудительных мер, вводимых отдельными государствами по сугубо политическим мотивам. Дипломат подчеркнул неправомерность и опасность применения такого подхода, особенно когда страны имеют дело с трансграничными и глобальными явлениями, такими как климатические изменения, эпидемии и иные факторы, угрожающие жизни и здоровью населения.
«Санкции препятствуют свободному доступу к инвестициям и технологиям, которые могли бы использоваться для усиления мер по смягчению последствий изменения климата, сохранению окружающей среды, борьбе с опасными заболеваниями. Такая политика подрывает не только усилия Беларуси, но и всего международного сообщества в решении глобальных проблем», — подчеркнул Максим Рыженков. -0-