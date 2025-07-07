Рыженков: санкции подрывают усилия всего международного сообщества в решении глобальных проблем

Во время выступления на саммите министр привлек внимание к проблеме экономических санкций и односторонних принудительных мер, вводимых отдельными государствами по сугубо политическим мотивам. Дипломат подчеркнул неправомерность и опасность применения такого подхода, особенно когда страны имеют дело с трансграничными и глобальными явлениями, такими как климатические изменения, эпидемии и иные факторы, угрожающие жизни и здоровью населения.