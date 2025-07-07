Атакованный хуситами сухогруз Magic Seas затонул в Красном море

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухогруз Magic Seas, атакованный йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», затонул в Красном море. Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа, сообщает ТАСС.
«Йеменские вооруженные силы атаковали судно Magic Seas, принадлежащее компании, которая нарушила запрет на проход в оккупированные палестинские порты. Атака была осуществлена с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет, а также трех дронов», — сообщил представитель движения.
Magic Seas был атакован вблизи йеменского побережья накануне. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, нападавшие подошли к сухогрузу на моторных лодках. Они атаковали Magic Seas при помощи стрелкового оружия, гранатометов, беспилотных надводных аппаратов. Судно получило повреждения и стало набирать воду, на нем также начался пожар.
Представитель оператора судна — греческой компании Stem Shipping — ранее подтвердил, что все 19 членов экипажа покинули сухогруз и находятся в безопасности.
После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. За это время силы повстанцев потопили два судна и еще одно захватили. -0-