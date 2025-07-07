Развожаев подал документы для участия в выборах губернатора Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подал документы на участие в выборах главы города, которые пройдут в сентябре 2025 года, об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.
В рамках кампании постараюсь провести как можно больше встреч, чтобы лично услышать, что волнует каждого, куда двигаться дальше, какие проблемы нужно решать в первую очередь. Как всегда, готов к открытому диалогу.
Он подчеркнул, что будет продолжать заниматься текущими вопросами, как и раньше, и его рабочий график не изменится, несмотря на предвыборную кампанию.