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Развожаев подал документы для участия в выборах губернатора Севастополя

Михаил Развожаев подал документы в избирком на выдвижение в губернаторы Севастополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подал документы на участие в выборах главы города, которые пройдут в сентябре 2025 года, об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

В рамках кампании постараюсь провести как можно больше встреч, чтобы лично услышать, что волнует каждого, куда двигаться дальше, какие проблемы нужно решать в первую очередь. Как всегда, готов к открытому диалогу.

написал Развожаев

Он подчеркнул, что будет продолжать заниматься текущими вопросами, как и раньше, и его рабочий график не изменится, несмотря на предвыборную кампанию.