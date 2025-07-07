Юрист прокомментировал законопроект, разрешающий иностранцам воевать за Россию

По его словам, возможность служить для иностранных добровольцев в официальных частях российской армии, станет какой-то гарантией того, что в других странах их не будут привлекать за наемничество. А также в России им будет проще. Они будут находиться в четком правом поле. На них будут распространяться гарантии: социальные, материальные и юридические гарантии. У них будет прозрачная зарплата, и то, что нужно человеку для жизни.