Юрист прокомментировал законопроект, разрешающий иностранцам воевать за Россию

Юрист и правозащитник Дмитрий Аграновский прокомментировал «МК» законопроект, который разрешает иностранцам воевать за Россию. Он отметил, что об этом говорил с самого начала специальной военной операции (СВО).
По словам адвоката, есть большое количество просто союзников России, сторонников, идейных людей, которые готовы были бы за нее сражаться. Собеседник издания напомнил, что во времена Испанской войны помогали все, в том числе и советские военные, и там были добровольцы со всего мира.
«То есть, конечно, у нас могут служить люди просто, чтобы как-то продвинуться по службе, за гонорар. И это будут не наемники, это будут именно официальные военнослужащие. Может быть масса мотивов, по которым иностранцы могут служить в нашей армии. Раньше они находились вне правового поля. А сейчас они в это правовое поле попадут», — пояснил адвокат.
По его словам, возможность служить для иностранных добровольцев в официальных частях российской армии, станет какой-то гарантией того, что в других странах их не будут привлекать за наемничество. А также в России им будет проще. Они будут находиться в четком правом поле. На них будут распространяться гарантии: социальные, материальные и юридические гарантии. У них будет прозрачная зарплата, и то, что нужно человеку для жизни.