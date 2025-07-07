Москалькова рассказала об ответе Азербайджана после задержаний россиян

Азербайджанская полиция пришла в редакцию «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня») 30 июня после обострений отношений Баку и Москвы. В МВД заявили, что проводили «оперативно-разыскные мероприятия». В результате были задержаны семь человек. Против них возбудили дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. На данный момент Картавых и Белоусов остаются под арестом, еще пятерых сотрудников Sputnik с гражданством Азербайджана отпустили под подписку о невыезде.