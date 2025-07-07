Путин подписал закон о повышении штрафов за отказ остановить машину

Так, вносятся поправки в КоАП РФ, которыми устанавливаются штрафы за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке в размере от 7 до 10 тысяч рублей. При этом ранее водителей, проигнорировавших требование правоохранителей об остановке, штрафовали на 500−800 рублей.