Путин подписал закон о повышении штрафов за отказ остановить машину

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до 10 тысяч рублей за отказ остановить автомобиль по требованию полиции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, вносятся поправки в КоАП РФ, которыми устанавливаются штрафы за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке в размере от 7 до 10 тысяч рублей. При этом ранее водителей, проигнорировавших требование правоохранителей об остановке, штрафовали на 500−800 рублей.
Из указа президента следует, что за повторное нарушение автомобилистов могут лишить прав на управление транспортным средством на срок до полугода, а также оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей.
Помимо этого, документом увеличивается до 600 тысяч рублей размер штрафа для водителей крупногабаритного транспорта, которые отказываются выполнять законные требования полиции о прохождении весового и габаритного контроля.