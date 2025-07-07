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Путин подписал закон о повышении штрафов за отказ остановить машину

Ранее водителей, проигнорировавших требование правоохранителей об остановке, штрафовали на 500−800 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов до 10 тысяч рублей за отказ остановить автомобиль по требованию полиции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, вносятся поправки в КоАП РФ, которыми устанавливаются штрафы за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке в размере от 7 до 10 тысяч рублей. При этом ранее водителей, проигнорировавших требование правоохранителей об остановке, штрафовали на 500−800 рублей.

Из указа президента следует, что за повторное нарушение автомобилистов могут лишить прав на управление транспортным средством на срок до полугода, а также оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей.

Помимо этого, документом увеличивается до 600 тысяч рублей размер штрафа для водителей крупногабаритного транспорта, которые отказываются выполнять законные требования полиции о прохождении весового и габаритного контроля.