Трамп объявил о введении 25% пошлин для двух стран

«Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары», — говорится в письмах.
Трамп подчеркнул, что американские производители будут освобождены от новых пошлин. При этом он добавил, что Вашингтон оставляет за собой возможность увеличить пошлины в ответ на любые действия со стороны Токио или Сеула.
Ранее американский лидер заявил, что в отношении государств, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС, будут установлены дополнительные торговые тарифы в размере 10%. В другом своём заявлении республиканец отметил, что процесс уведомления других стран о введении пошлин или заключении торговых сделок будет запущен США с 7 июля.