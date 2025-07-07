Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о введении 25% пошлин для двух стран

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25-процентных тарифов на импорт из Японии и Южной Кореи, начиная с 1 августа. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, опубликовав письма к премьер-министрам этих стран.

Источник: Life.ru

«Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары», — говорится в письмах.

Трамп подчеркнул, что американские производители будут освобождены от новых пошлин. При этом он добавил, что Вашингтон оставляет за собой возможность увеличить пошлины в ответ на любые действия со стороны Токио или Сеула.

Ранее американский лидер заявил, что в отношении государств, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС, будут установлены дополнительные торговые тарифы в размере 10%. В другом своём заявлении республиканец отметил, что процесс уведомления других стран о введении пошлин или заключении торговых сделок будет запущен США с 7 июля.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше