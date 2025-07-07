Раскрыты планы нового контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал сообщения о том, что ВСУ могут готовить новое контрнаступление, в связи с чем и затребовали у Германии оружия на миллиарды евро.
Ранее издание Bild написало, что Украина запросила помимо средств ПВО и РЭБ, танки для разминирования и броневики для перевозки сил спецназа. Военкор Евгений Поддубный отметил в своем Телеграм-канале, что «списочек желаемого у Киева весьма не прост». По его словам, машины разминирования WiSENT ВСУ активно использовали во время вторжения в Курскую область и при попытках зайти в Белгородскую область. «Хорошо известно, что такую технику обычно запасают перед наступательными операциями», — подчеркнул Поддубный.
Дандыкин допустил, что ВСУ что-то пытаются изобразить, выполнить приказ Владимира Зеленского, чтобы европейские партнеры «дали больше денег». При этом эксперт подчеркнул в интервью изданию News.ru, что сил на контрнаступление, которое было в 2023 году на Запорожском направлении и на такую операцию, как на Курском направлении, у ВСУ сейчас не хватит.
Дандыкин не исключил, что ВСУ могут попытаться что-то сделать, как это предприняли немцы в 1945 году под Балатоном и в Арденнах, но все это будет являться уже агонией.
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