Раскрыты планы нового контрнаступления ВСУ

Ранее издание Bild написало, что Украина запросила помимо средств ПВО и РЭБ, танки для разминирования и броневики для перевозки сил спецназа. Военкор Евгений Поддубный отметил в своем Телеграм-канале, что «списочек желаемого у Киева весьма не прост». По его словам, машины разминирования WiSENT ВСУ активно использовали во время вторжения в Курскую область и при попытках зайти в Белгородскую область. «Хорошо известно, что такую технику обычно запасают перед наступательными операциями», — подчеркнул Поддубный.