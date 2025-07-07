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Лондон ввел санкции против НИИ прикладной химии и начальника войск РХБЗ Ртищева

Британия запретила въезд на территорию страны для начальника войск РХБЗ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания ввела санкции против российского Научно-исследовательского института (НИИ) прикладной химии и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-майора Алексея Ртищева. Об этом свидетельствуют данные документа, опубликованного на сайте правительства Британии.

Отмечается, что под ограничения Лондона также попал заместитель начальника войск РХБЗ России Андрей Марченко. Введенные санкции запрещают Ртищеву и его заместителю въезд на территории Британии, а также подразумевают заморозку активов лиц в случае их выявления. Рестрикции против них и НИИ прикладной химии связаны с конфликтом на Украине.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении посольства РФ в Британии, что новый пакет антироссийских санкций Лондона, введенный в мае, никак не повлияет на позицию Москвы по украинскому конфликту.