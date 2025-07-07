Лондон ввел санкции против НИИ прикладной химии и начальника войск РХБЗ Ртищева

Отмечается, что под ограничения Лондона также попал заместитель начальника войск РХБЗ России Андрей Марченко. Введенные санкции запрещают Ртищеву и его заместителю въезд на территории Британии, а также подразумевают заморозку активов лиц в случае их выявления. Рестрикции против них и НИИ прикладной химии связаны с конфликтом на Украине.