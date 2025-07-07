Кавалер трех орденов Мужества Владимир Медюлянов рассказал о своем жизненном и боевом пути

— Они потерялись, не знали, где их подразделение стоит. У меня с собой была карта, мы помогли им сориентироваться. Они в свою очередь предложили нам, в случае чего, зацепить нашу машину тросом, вытащить нас. Благодаря тому, что мы около них притормозили в конце лесополосы, чтобы сказать им, что все нормально, выдергивать нас не надо, в нас снова не попала мина. Про это можно прямо кино снимать. Как нам удивительно везло. Или кто-то сверху оберегал.