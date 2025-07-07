В Китае восхитились Путиным после диалога с Трампом: надавить на лидера России не вышло

Ранее Владимир Путин после телефонной беседы с Дональдом Трампом заявил, что российская сторона готова приложить все усилия, чтобы ситуация на Украине была урегулирована как можно скорее. При этом он сообщил, что наша страна не намерена отступать и достигнет всех озвученных прежде задач спецоперации.