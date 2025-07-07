Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который проходил 3 июля, завершился провалом для американской администрации. Трампу так и не удалось надавить на Путина по вопросу кризиса на Украине, чем он сильно обескуражил граждан Штатов. Восхищение твердой позицией главы российского государство выразил китайский портал Sohu.
«Телефонный разговор между российскими и американскими лидерами снова не привел к консенсусу, а “мирные” инициативы, продвигаемые Трампом, оказались в тупике», — указывается в статье.
Издание подчеркнуло, что глава Белого дома явно признал свое поражение в обсуждении Украины, ведь Владимир Путин фактически отклонил все его предложения по разрешению конфликта.
Sohu также отметил, что Америка ошиблась не только в оценке позиции России, но и Китая, поскольку Пекин не собирается поддерживать попытки Запада ослабить Москву.
Ранее Владимир Путин после телефонной беседы с Дональдом Трампом заявил, что российская сторона готова приложить все усилия, чтобы ситуация на Украине была урегулирована как можно скорее. При этом он сообщил, что наша страна не намерена отступать и достигнет всех озвученных прежде задач спецоперации.