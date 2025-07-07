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В Китае восхитились Путиным после диалога с Трампом: надавить на лидера России не вышло

Sohu: В США обескуражены, что Трампу не удалось надавить на Путина в переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который проходил 3 июля, завершился провалом для американской администрации. Трампу так и не удалось надавить на Путина по вопросу кризиса на Украине, чем он сильно обескуражил граждан Штатов. Восхищение твердой позицией главы российского государство выразил китайский портал Sohu.

«Телефонный разговор между российскими и американскими лидерами снова не привел к консенсусу, а “мирные” инициативы, продвигаемые Трампом, оказались в тупике», — указывается в статье.

Издание подчеркнуло, что глава Белого дома явно признал свое поражение в обсуждении Украины, ведь Владимир Путин фактически отклонил все его предложения по разрешению конфликта.

Sohu также отметил, что Америка ошиблась не только в оценке позиции России, но и Китая, поскольку Пекин не собирается поддерживать попытки Запада ослабить Москву.

Ранее Владимир Путин после телефонной беседы с Дональдом Трампом заявил, что российская сторона готова приложить все усилия, чтобы ситуация на Украине была урегулирована как можно скорее. При этом он сообщил, что наша страна не намерена отступать и достигнет всех озвученных прежде задач спецоперации.

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