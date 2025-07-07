Хинштейн выдвинут на выборы губернатора Курской области

«Я крайне благодарен и признателен за поддержку, которую ощущаю каждодневно, работая в регионе вместе с вами», — заявил Александр Хинштейн, выступая перед делегатами. Его слова передали на сайте «Единой России». Чиновник также подчеркнул: если он получит доверие однопартийцев, а затем жителей области, то сделает все возможное для улучшения ситуации в регионе. По словам Хинштейна, главная его цель — чтобы каждый житель Курской области почувствовал себя защищенным.