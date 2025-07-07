Хинштейн выдвинут на выборы губернатора Курской области

«Единая Россия» выдвинула Хинштейна на выборы главы Курской области.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн официально выдвинут партией «Единая Россия» кандидатом на пост губернатора Курской области. Такое решение единогласно приняли делегаты региональной партийной конференции 7 июля.
«Я крайне благодарен и признателен за поддержку, которую ощущаю каждодневно, работая в регионе вместе с вами», — заявил Александр Хинштейн, выступая перед делегатами. Его слова передали на сайте «Единой России». Чиновник также подчеркнул: если он получит доверие однопартийцев, а затем жителей области, то сделает все возможное для улучшения ситуации в регионе. По словам Хинштейна, главная его цель — чтобы каждый житель Курской области почувствовал себя защищенным.
В заседании участвовали представители 35 местных отделений «Единой России», члены регионального политсовета и контрольной комиссии. Все участники конференции единогласно поддержали кандидатуру Хинштейна, который в настоящее время исполняет обязанности губернатора Курской области.