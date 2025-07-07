Лавров: Россия готова вывозить из Ирана излишки обогащенного урана

«Что касается России, то мы говорим не о посредничестве. Президент России напоминал о том, что, когда была согласована совместная всеобъемлющая программа действий по иранской ядерной программе, она учитывала возможности России по предоставлению услуг, связанных с обеднением урана, который накопился в Исламской Республике Иран до принятия этого документа, до уровня, необходимого для энергетических целей», — сказал он.