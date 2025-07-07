Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что внутри НАТО растут разногласия и зреет «легкий бунт на корабле». Об этом он сообщил на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.
«Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами», — заявил российский министр.
По словам главы внешнеполитического ведомства, расширение Североатлантического альянса не принесло дивидендов даже самим участникам объединения.
Напомним, ранее американский аналитик Марк Слебода заявил, что Москва в ходе проведения спецоперации добилась полной демилитаризации НАТО.