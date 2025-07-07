Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил о разногласиях и «легком бунте» в НАТО

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что расширение НАТО никому не пошло на пользу.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что внутри НАТО растут разногласия и зреет «легкий бунт на корабле». Об этом он сообщил на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами», — заявил российский министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, расширение Североатлантического альянса не принесло дивидендов даже самим участникам объединения.

Напомним, ранее американский аналитик Марк Слебода заявил, что Москва в ходе проведения спецоперации добилась полной демилитаризации НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше