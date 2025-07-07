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Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из двух азиатских стран

Пошлину в размере 25% утвердил президент США Дональд Трамп в отношении товаров из Японии и Южной Кореи, ввозимых на американский рынок.

Пошлину в размере 25% утвердил президент США Дональд Трамп в отношении товаров из Японии и Южной Кореи, ввозимых на американский рынок. Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп также опубликовал письма, которые направил лидерам этих азиатских государств.

В документах заявляется, что необходимо «положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран».

«Поэтому мы ввозим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары», — говорится в письмах.

Уточняется, что новые тарифы начнут действовать с 1 августа текущего года.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о предупреждении торговых партнеров со стороны Соединенных Штатов, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к ним будут применены пошлины, введенные 2 апреля.

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