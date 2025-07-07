Госдума ополчилась на кабмин: «По 60 собак содержат, и всем хрен по деревне!»

На думских инициативах по «собачьему вопросу» можно смело изучать законы эволюции. Жесткие до степени casus belli законопроекты февраля-марта 2025-го о безвозвратном отлове бродячих псов и уголовной ответственности для хозяев, превращающих своих питомцев в зубастое оружие, к середине лета заметно разомлели и адаптировались к двойственной позиции кабмина. Теперь парламентарии обсуждают не столько собак, сколько сердобольных бабушек, которые их подкармливают.
«Место прикорма» — такая вот юридическая сущность может появиться в российском законодательстве. Члены рабочей группы ГД в понедельник устроили настоящий мозговой штурм, чтобы понять, что же это за место такое. Как понять, что вот эта подворотня или лужайка за гаражами — именно оно самое?
Собственно, зачем это вообще нужно? Логика, если размотать, довольно простая. Есть условная бабушка (это не мы придумали, депутатам почему-то понравился именно такой образ для создания конструкций потенциальных правонарушений). Она подкармливает бродячих собак. Занимается этим, понятное дело, из чувства сострадания к братьям нашим меньшим. Но, как в очередной раз напомнила депутат Нина Останина (КПРФ), «для нас главное — люди». Так вот, по мнению парламентариев, чувство сострадания к «меховым» коренным образом расходится с соображениями безопасности «кожаных». Дальше идет гипотетическая цепочка: условная сердобольная пенсионерка подкармливает собаку. Где одна собака, там и стая. А где стая, там и всё то, что мы регулярно наблюдаем в сводках происшествий.
Бить думцы решили, что называется с головы — то есть с бабушки. Всё, что они планировали делать раньше, теперь вполне может быть задвинуто в долгий ящик и признано битьем по хвостам. Нет бабушки, которая кормит приблудных бобиков, нет и стаи: с голодухи сами разбегутся по лесам. А если так, то может и безвозвратно отлавливать будет некого и незачем. Тот самый законопроект, ставший ответом депутатов на трагедии на Ставрополье и в Сочи (в первом случае ребенок был убит собакой, во втором — покалечен), всё еще бродит где-то в кулуарах. Нельзя исключать, что нынешняя парламентская атака на «бабушек» — это попытка решить наболевшую проблему по принципу «нас из дверей, а мы в окно».
Идея в том, чтобы за прикорм дворовых псов граждан можно было привлекать к административной ответственности. Для этого нужно внести поправки в КоАП. Но есть проблема. Совершенно непонятно, как всё это написать. Честно говоря, такой законотворческий коллапс — редкость. Удивительное дело, но иногда бывает проще принять бюджет на трехлетку, чем упаковать в грамотную правовую форму простейшую бытовую ситуацию: идет гражданин из гастронома с батоном колбасы, увидел голодную собаку, оторвал и от сердца, и от батона. Что такое, например, «место прикорма»? И достаточно ли, чтобы бабуля попалась на этом самом месте один раз или для ответственности нужен рецидив? А что если она покормит бобика не в месте прикорма, а в десяти метрах от него? И, самое главное, что будет за всем этим следить и заниматься ловлей бабушек-зооактивисток?
На помощь думцам пришлось призвать знатоков из кабмина.
— По всем проблемам нападения животных я вряд ли могу общий рецепт дать. Мы здесь для этого и собрались, чтобы эти вопросы решить, — попытался отмахнуться замдиректора департамента экономического и гражданского законодательства Минюста Константин Гультяев, а заодно отметил, что отечественное законодательство написано в русле гуманного отношения к животным.
Отмахнуться не вышло.
— Слушайте, тут сегодня один министр работу потерял, — невзначай вспомнил утреннюю новость об увольнении главы Минтранса Романа Старовойта (о его самоубийстве еще не было тогда известно -Т. А) депутат Султан Хамзаев (ЕР). Чиновников парламентарий пожурил за их отношение к делу: депутаты как будто проводят операцию «ящерица» — ловят министерских работников за хвосты, а те их отбрасывают, лишь бы не помогать писать полезные законы.
Представитель Минюста, который наблюдал за происходящим по видеосвязи, даже на расстоянии не выстоял перед таким напором и заявил, что если речь идет о безопасности людей, то, разумеется, тут ведомство депутатов полностью поддерживает. А как иначе, если даже Нина Останина подбавила перцу, сказав, что «надо позвонить [министру юстиции] Чуйченко, поздравить с днем рождения».
— Если вы поддерживаете, вы можете Мишустину письмо написать? — включилась депутат Раиса Кармазина (ЕР), — Заключение, как Минюст — что закон очень важный о защите животных, но по Конституции важнее жизнь людей. В этой связи базовый закон нужно поправить, и дальше внести изменения в КоАП… Мы сидим здесь с марта месяца! Вы можете как юристы написать, что не может дальше это продолжаться в стране? Дальше — регистрация. В какой срок надо зарегистрировать? Белое пятно про собак! Заводчики в квартирах — есть ли СанПиНы? По 60 собак в квартире содержат, и всем хрен по деревне, никому ничего не надо!