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Госдума ополчилась на кабмин: «По 60 собак содержат, и всем хрен по деревне!»

На думских инициативах по «собачьему вопросу» можно смело изучать законы эволюции.

На думских инициативах по «собачьему вопросу» можно смело изучать законы эволюции. Жесткие до степени casus belli законопроекты февраля-марта 2025-го о безвозвратном отлове бродячих псов и уголовной ответственности для хозяев, превращающих своих питомцев в зубастое оружие, к середине лета заметно разомлели и адаптировались к двойственной позиции кабмина. Теперь парламентарии обсуждают не столько собак, сколько сердобольных бабушек, которые их подкармливают.

«Место прикорма» — такая вот юридическая сущность может появиться в российском законодательстве. Члены рабочей группы ГД в понедельник устроили настоящий мозговой штурм, чтобы понять, что же это за место такое. Как понять, что вот эта подворотня или лужайка за гаражами — именно оно самое?

Собственно, зачем это вообще нужно? Логика, если размотать, довольно простая. Есть условная бабушка (это не мы придумали, депутатам почему-то понравился именно такой образ для создания конструкций потенциальных правонарушений). Она подкармливает бродячих собак. Занимается этим, понятное дело, из чувства сострадания к братьям нашим меньшим. Но, как в очередной раз напомнила депутат Нина Останина (КПРФ), «для нас главное — люди». Так вот, по мнению парламентариев, чувство сострадания к «меховым» коренным образом расходится с соображениями безопасности «кожаных». Дальше идет гипотетическая цепочка: условная сердобольная пенсионерка подкармливает собаку. Где одна собака, там и стая. А где стая, там и всё то, что мы регулярно наблюдаем в сводках происшествий.

Бить думцы решили, что называется с головы — то есть с бабушки. Всё, что они планировали делать раньше, теперь вполне может быть задвинуто в долгий ящик и признано битьем по хвостам. Нет бабушки, которая кормит приблудных бобиков, нет и стаи: с голодухи сами разбегутся по лесам. А если так, то может и безвозвратно отлавливать будет некого и незачем. Тот самый законопроект, ставший ответом депутатов на трагедии на Ставрополье и в Сочи (в первом случае ребенок был убит собакой, во втором — покалечен), всё еще бродит где-то в кулуарах. Нельзя исключать, что нынешняя парламентская атака на «бабушек» — это попытка решить наболевшую проблему по принципу «нас из дверей, а мы в окно».

Идея в том, чтобы за прикорм дворовых псов граждан можно было привлекать к административной ответственности. Для этого нужно внести поправки в КоАП. Но есть проблема. Совершенно непонятно, как всё это написать. Честно говоря, такой законотворческий коллапс — редкость. Удивительное дело, но иногда бывает проще принять бюджет на трехлетку, чем упаковать в грамотную правовую форму простейшую бытовую ситуацию: идет гражданин из гастронома с батоном колбасы, увидел голодную собаку, оторвал и от сердца, и от батона. Что такое, например, «место прикорма»? И достаточно ли, чтобы бабуля попалась на этом самом месте один раз или для ответственности нужен рецидив? А что если она покормит бобика не в месте прикорма, а в десяти метрах от него? И, самое главное, что будет за всем этим следить и заниматься ловлей бабушек-зооактивисток?

На помощь думцам пришлось призвать знатоков из кабмина.

— По всем проблемам нападения животных я вряд ли могу общий рецепт дать. Мы здесь для этого и собрались, чтобы эти вопросы решить, — попытался отмахнуться замдиректора департамента экономического и гражданского законодательства Минюста Константин Гультяев, а заодно отметил, что отечественное законодательство написано в русле гуманного отношения к животным.

Отмахнуться не вышло.

— Слушайте, тут сегодня один министр работу потерял, — невзначай вспомнил утреннюю новость об увольнении главы Минтранса Романа Старовойта (о его самоубийстве еще не было тогда известно -Т. А) депутат Султан Хамзаев (ЕР). Чиновников парламентарий пожурил за их отношение к делу: депутаты как будто проводят операцию «ящерица» — ловят министерских работников за хвосты, а те их отбрасывают, лишь бы не помогать писать полезные законы.

Представитель Минюста, который наблюдал за происходящим по видеосвязи, даже на расстоянии не выстоял перед таким напором и заявил, что если речь идет о безопасности людей, то, разумеется, тут ведомство депутатов полностью поддерживает. А как иначе, если даже Нина Останина подбавила перцу, сказав, что «надо позвонить [министру юстиции] Чуйченко, поздравить с днем рождения».

— Если вы поддерживаете, вы можете Мишустину письмо написать? — включилась депутат Раиса Кармазина (ЕР), — Заключение, как Минюст — что закон очень важный о защите животных, но по Конституции важнее жизнь людей. В этой связи базовый закон нужно поправить, и дальше внести изменения в КоАП… Мы сидим здесь с марта месяца! Вы можете как юристы написать, что не может дальше это продолжаться в стране? Дальше — регистрация. В какой срок надо зарегистрировать? Белое пятно про собак! Заводчики в квартирах — есть ли СанПиНы? По 60 собак в квартире содержат, и всем хрен по деревне, никому ничего не надо!

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