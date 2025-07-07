Госдума ополчилась на кабмин: «По 60 собак содержат, и всем хрен по деревне!»

Идея в том, чтобы за прикорм дворовых псов граждан можно было привлекать к административной ответственности. Для этого нужно внести поправки в КоАП. Но есть проблема. Совершенно непонятно, как всё это написать. Честно говоря, такой законотворческий коллапс — редкость. Удивительное дело, но иногда бывает проще принять бюджет на трехлетку, чем упаковать в грамотную правовую форму простейшую бытовую ситуацию: идет гражданин из гастронома с батоном колбасы, увидел голодную собаку, оторвал и от сердца, и от батона. Что такое, например, «место прикорма»? И достаточно ли, чтобы бабуля попалась на этом самом месте один раз или для ответственности нужен рецидив? А что если она покормит бобика не в месте прикорма, а в десяти метрах от него? И, самое главное, что будет за всем этим следить и заниматься ловлей бабушек-зооактивисток?