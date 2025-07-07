Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Ртищева и его заместителя

В июне правительство Великобритании расширило антироссийские санкции: в список добавили еще шесть структур, четыре физических лица и 20 судов, которые британские власти считают связанными с РФ. Ограничения были введены против Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Санкции коснулись также компании Rosneft Marine UK Limited и ООО «Металлург».