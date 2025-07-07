Азербайджан резко высказался о сотрудничестве с Россией

Министерство культуры Азербайджана назвало фейком документ о сотрудничестве с Россией в области культуры, появившийся в соцсетях. Заявление ведомства опубликовало местное издание Minval.
В заявлении говорится, что документ поддельный, никакого отношения к Министерству культуры он не имеет.
Также сообщается, что Минкульт Азербайджана подобный документ не готовил и не распространял.
Напомним, в сети накануне появился текст инициативы, якобы выдвинутой Минкультом Азербайджана. Баку, согласно документу, предлагал сделать шаги по продвижению сотрудничества с Россией в культурной сфере.
Ранее жительница Екатеринбурга рассказала, что купила ребенку нектарины в киоске, принадлежащем выходцам из Азербайджана, а они оказались начинены иглами.