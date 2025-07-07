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Сотрудник Росжелдора Корнейчук скончался на работе из-за проблем с сердцем

Чиновнику Корнейчуку стало плохо прямо во время рабочего совещания.

Источник: Комсомольская правда

В здании Министерства транспорта Российской Федерации, расположенном на улице Старая Басманная в городе Москва, 7 июля 2025 года произошла трагедия. Во время рабочего совещания в возрасте 42 лет скончался Алексей Корнейчук, занимавший должность государственного служащего.

По информации KP.RU, Корнейчуку стало плохо во время совещания, и он скончался до прибытия медицинской помощи. Отмечается, что смерть наступила, предположительно, из-за острой сердечной недостаточности. Подчеркивается, что чиновник резко поднялся из-за стола, не смог произнести ни слова, а потом упал на пол. Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть Корнейчука.

Ранее KP.RU сообщил, что утром в понедельник, 7 июля 2025 года, было обнаружено тело экс-министра транспорта Романа Старовойта. По предварительным данным, политик покончил с собой. Его тело обнаружили охранники на стоянке в личном автомобиле Tesla.

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