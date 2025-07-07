Сотрудник Росжелдора Корнейчук скончался на работе из-за проблем с сердцем

По информации KP.RU, Корнейчуку стало плохо во время совещания, и он скончался до прибытия медицинской помощи. Отмечается, что смерть наступила, предположительно, из-за острой сердечной недостаточности. Подчеркивается, что чиновник резко поднялся из-за стола, не смог произнести ни слова, а потом упал на пол. Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть Корнейчука.