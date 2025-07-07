Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какие страны НАТО могут атаковать Россию своими дронами

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин не исключил, провокаций с применением БПЛА со стороны Финляндии и стран Прибалтики.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин не исключил, провокаций с применением БПЛА со стороны Финляндии и стран Прибалтики. Он отметил, что часть дронов, которыми ВСУ атакуют российские города, запускается с территории Украины. Об этом пишет NEWS.ru.

Современные дроны самолетного типа уже вполне могут долетать с Украины до Москвы и Петербурга, заявил собеседник издания. При этом он усомнился насчет ударов по Мурманску или Архангельску. По его словам, там возможны разные варианты с запуском беспилотников из других мест.

Аналитик также добавил, что в случае появления объективных доказательств того, что какие-то дроны ударили по России, например, с территории Финляндии или Прибалтики, это будет 100%-ый casus belli — повод для объявления войны.

По словам эксперта, кто конкретно запустит дроны: спецслужбы, армия или какие-то частные лица, не важно.

Ранее пилот гражданской авиации Владимир Сальников назвал кардинальный способ избавления от сбоев в авиасообщении из-за украинских дронов. По его мнению, уничтожать дроны надо сразу после старта, а не при подлете к цели.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше