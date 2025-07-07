Стало известно, какие страны НАТО могут атаковать Россию своими дронами

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин не исключил, провокаций с применением БПЛА со стороны Финляндии и стран Прибалтики. Он отметил, что часть дронов, которыми ВСУ атакуют российские города, запускается с территории Украины. Об этом пишет NEWS.ru.
Современные дроны самолетного типа уже вполне могут долетать с Украины до Москвы и Петербурга, заявил собеседник издания. При этом он усомнился насчет ударов по Мурманску или Архангельску. По его словам, там возможны разные варианты с запуском беспилотников из других мест.
Аналитик также добавил, что в случае появления объективных доказательств того, что какие-то дроны ударили по России, например, с территории Финляндии или Прибалтики, это будет 100%-ый casus belli — повод для объявления войны.
По словам эксперта, кто конкретно запустит дроны: спецслужбы, армия или какие-то частные лица, не важно.
Ранее пилот гражданской авиации Владимир Сальников назвал кардинальный способ избавления от сбоев в авиасообщении из-за украинских дронов. По его мнению, уничтожать дроны надо сразу после старта, а не при подлете к цели.