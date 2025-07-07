Стало известно, какие страны НАТО могут атаковать Россию своими дронами

Современные дроны самолетного типа уже вполне могут долетать с Украины до Москвы и Петербурга, заявил собеседник издания. При этом он усомнился насчет ударов по Мурманску или Архангельску. По его словам, там возможны разные варианты с запуском беспилотников из других мест.