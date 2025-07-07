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Москалькова запросила помощь у омбудсмена Азербайджана в связи с задержанием россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её азербайджанская коллега Сабина Алиева будет разбираться с информацией о задержаниях россиян и сделает всё необходимое для прояснения ситуации. Слова российского омбудсмена приводит РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Я обратилась к Алиевой с просьбой проверить, принять в рамках её компетенций необходимые меры для восстановления справедливости и законности. Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных», — отметила Москалькова.

Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня. Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по подозрению в участии в организованной преступной группировке и убийствах, произошедших в начале 2000-х, спровоцировали ответные действия в Баку. Там задержали российских граждан, среди которых были релоканты, журналисты, IT-специалисты и туристы, что вызвало требование со стороны МИД России об их немедленном освобождении. На днях комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией.

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