Великобритания ввела санкции в отношении двух высокопоставленных представителей Минобороны России

Санкции против начальника войск редакционной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Алексея Ртищева, а также его заместителя Андрея Марченко, ввела Великобритания 7 июля. Соответствующий документ правительство Соединенного Королевства опубликовало на своем сайте.
Также под ограничительные меры попал Научно-исследовательский институт прикладной химии.
Заявляется, что основанием для включения указанных лиц и НИИ с санкционный список является якобы «Запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием».
Ранее представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Европейский союз «в принципе принял» 18-й пакет антироссийских санкций. Также ЕС продлили действующие ограничения.