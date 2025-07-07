Великобритания ввела санкции в отношении двух высокопоставленных представителей Минобороны России

Санкции против начальника войск редакционной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Алексея Ртищева, а также его заместителя Андрея Марченко, ввела Великобритания 7 июля. Соответствующий документ правительство Соединенного Королевства опубликовало на своем сайте.