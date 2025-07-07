Трамп: США вводят пошлины в размере 25% на импорт из Республики Корея и Японии

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты с 1 августа вводят таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Республики Корея и Японии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, информирует ТАСС.
«Мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары», — говорится в письмах Трампа, направленных лидерам обоих азиатских государств. Тексты писем президент США обнародовал в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Американский президент при этом предупредил, что в случае ответных мер со стороны Токио или Сеула Вашингтон оставляет за собой право дополнительно увеличить пошлины.
2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу с 5 апреля, индивидуальные — с 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, на этот период действует универсальный тариф в размере 10%. В конце июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. -0-