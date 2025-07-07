Путин подписал указ о допуске лиц без гражданства к военной службе

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который разрешает лицам без гражданства служить в рядах ВС РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, военные из числа иностранных граждан теперь смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного положения, военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.
Кроме того, документом уточняется порядок увольнения военных. Так, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения военнослужащий имеет право самостоятельно выбрать причину увольнения. Исключением станут случаи, когда увольнение производится по особым основаниям.
Напомним, ранее Путин подписал закон, предусматривающий уголовное преследование за пропаганду санкций, распространение ложной информации о ВС РФ.