«Такого не было с 91-го года»: Малофеев призвал внести ясность в самоубийство Старовойта

Российский миллиардер, общественный деятель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал внести ясность в дело о самоубийстве экс-министра транспорта Романа Старовойта. По его словам, такого не было с 1991 года.
«Последний раз самоубийством у нас покончил министр МВД Борис Пуго в 1991 году», — напомнил предприниматель в своем Телеграм-канале, отметив, что с тех пор в России министры жизнь самоубийством не заканчивали.
При этом он обратил внимание, что в отношении Пуго до сих пор нет ясности.
Бизнесмен подчеркнул, что без прояснения ситуации «версии могут быть самые тревожные».