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«Такого не было с 91-го года»: Малофеев призвал внести ясность в самоубийство Старовойта

Российский миллиардер, общественный деятель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал внести ясность в дело о самоубийстве экс-министра транспорта Романа Старовойта.

Российский миллиардер, общественный деятель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал внести ясность в дело о самоубийстве экс-министра транспорта Романа Старовойта. По его словам, такого не было с 1991 года.

«Последний раз самоубийством у нас покончил министр МВД Борис Пуго в 1991 году», — напомнил предприниматель в своем Телеграм-канале, отметив, что с тех пор в России министры жизнь самоубийством не заканчивали.

При этом он обратил внимание, что в отношении Пуго до сих пор нет ясности.

«В любом случае это вопрос для следствия — как СКР, так и, учитывая статус погибшего, ФСБ России», — отметил Малофеев.

Бизнесмен подчеркнул, что без прояснения ситуации «версии могут быть самые тревожные».

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