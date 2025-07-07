Лавров: Россия предлагала вывозить излишки обогащенного урана из Ирана

РФ предлагала вывозить излишки обогащенного урана из Ирана для его последующего обеднения и применения на атомных электростанциях, при необходимости Москва готова предоставить Соединенным Штатам и Ирану и свои посреднические услуги, если Тегеран изъявит такое желание. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.