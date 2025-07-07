Лавров: Россия предлагала вывозить излишки обогащенного урана из Ирана

РФ предлагала вывозить излишки обогащенного урана из Ирана для его последующего обеднения и применения на атомных электростанциях, при необходимости Москва готова предоставить Соединенным Штатам и Ирану и свои посреднические услуги, если Тегеран изъявит такое желание. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Он напомнил, что в РФ для решения конфликта вокруг иранской ядерной программы предлагали, кроме посредничества, и другие инициативы.
«Президент России Владимир Путин напоминал, что когда был согласован СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — Прим. ред.), документ учитывал возможности РФ по предоставлению услуг, связанных с обеднением урана, который накопился в Иране до принятия этого плана, до уровня, требуемого для целей энергетики, для применения на атомных электростанциях», — уточнил министр.
Ранее Сергей Лавров заявил о разногласиях и «легком бунте» в НАТО. Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что расширение НАТО никому не пошло на пользу.