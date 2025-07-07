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Белый дом счел, что БРИКС хочет подорвать интересы США

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что объединение БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов, обещая противодействия Вашингтона такому предполагаемому курсу.

Источник: AP 2024

«Говоря в целом, президент [США Дональд Трамп] считает, что БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов», — заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «Высшая ответственность президента заключается в том, чтобы ставить на первое место интересы США. Поэтому он будет добиваться того, чтобы к Америке на мировой арене относились справедливо. И он будет принимать любые меры, чтобы [другие] страны не использовали в своих целях США и наш народ», — сказала Ливитт.

При этом она признала, что Трамп «внимательно следит» за нынешним саммитом БРИКС в Бразилии.

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