Белый дом счел, что БРИКС хочет подорвать интересы США

«Говоря в целом, президент [США Дональд Трамп] считает, что БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов», — заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «Высшая ответственность президента заключается в том, чтобы ставить на первое место интересы США. Поэтому он будет добиваться того, чтобы к Америке на мировой арене относились справедливо. И он будет принимать любые меры, чтобы [другие] страны не использовали в своих целях США и наш народ», — сказала Ливитт.