США намерены ввести новые пошлины в отношении еще 12 стран

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время сообщит лидерам еще 12 стран о введении новых пошлин. Такое заявление 7 июля сделала пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, главы этих государств «получат уведомления».
Ранее президент США на своей странице в социальной сети заявил, что утвердил 25-процентные пошлины на все товары, ввозимые в страну из Японии и Южной Кореи.
В опубликованных политиком документах заявляется, что необходимо «положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами» этих государств.
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