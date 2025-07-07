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Лавров пообещал наказать устроивших теракты на железной дороге в российском приграничье

Россия не ставит перед собой задачу активно поднимать вопрос о расследовании диверсий на своей железнодорожной сети на международной арене. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. При этом он подчеркнул, что все виновные в диверсиях непременно понесут заслуженное наказание.

Источник: Life.ru

Министр подчеркнул, что террористические акты, направленные против железнодорожной инфраструктуры и повлекшие за собой человеческие жертвы, являются «чудовищными преступлениями». Он заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

«Что касается расследования и привлечения виновных к наказанию. Мы сейчас не пытаемся эту тему вбрасывать в международную дискуссию, мы сами занимаемся этим и по линии прокуратуры, и по линии общественных организаций. Никто не сможет уйти от ответственности», — сказал Лавров.

Напомним, что в ночь на 1 июня киевский режим подорвал автомобильный мост на железной дорогой в Брянской области. Конструкция обрушилась, когда под ним шёл пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 118. Позже такая же диверсия произошла и в Курской области. На днях президент РФ Владимир Путин распорядился о предоставлении помощи россиянам, пострадавшим от атак украинских сил на железнодорожные объекты.

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