Как Урсула фон дер Ляйен оказалась перед угрозой отставки

7 июля, выступая перед европарламентариями в Страсбурге, фон дер Ляйен отметила, что инициатор вотума недоверия депутат Пипера следует примеру типичных экстремистов и распространяет уже опровергнутые теории заговора о СМС-переписках лишь с одной целью — «чтобы вбить клин между проевропейскими и продемократическими силами парламента». Глава Еврокомиссии поблагодарила своего оппонента за возможность обратиться к фактам во время этой дискуссии и все разъяснить. Фон дер Ляйен признала, что общалась с производителями вакцин, но не назвала конкретные компании. «Не секрет, что я была в контакте с главами компаний, производивших вакцины, — теми, кто мог нас спасти от кризиса. Я также консультировалась с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Однако намеки на то, что контракты [на закупку вакцин] якобы выступали против интересов Европы, — это просто ложь», — добавила она, пояснив, что все они обсуждались и утверждались на уровне всех 27 стран — членов ЕС. «Любые утверждения, что страны не знали о контрактах, ценах или объемах [закупок], — это просто ложь», — заключила фон дел Ляйен.