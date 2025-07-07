Москальнова: Омбудсмен Азербайджана ответила на обращение о задержании россиян

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева незамедлительно ответила на обращение российской стороны по вопросу задержания граждан РФ на территории республики. Об этом в беседе с РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных», — рассказала российский омбудсмен.
Ранее KP.RU сообщал, что Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана по вопросу задержания 13 граждан России на территории страны. Она призвала Алиеву взять ситуацию под личный контроль для восстановления законных прав россиян, задержанных в Азербайджане 30 июня в офисе агентства Sputnik.