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Москальнова: Омбудсмен Азербайджана ответила на обращение о задержании россиян

Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева проверит данные о задержании граждан РФ в республике и восстановлении их прав.

Источник: Комсомольская правда

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева незамедлительно ответила на обращение российской стороны по вопросу задержания граждан РФ на территории республики. Об этом в беседе с РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных», — рассказала российский омбудсмен.

Ранее KP.RU сообщал, что Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана по вопросу задержания 13 граждан России на территории страны. Она призвала Алиеву взять ситуацию под личный контроль для восстановления законных прав россиян, задержанных в Азербайджане 30 июня в офисе агентства Sputnik.

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