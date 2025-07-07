Лера Кудрявцева: деменция в овальном кабинете распространилась на Трампа

СМИ распространили видео, на котором Трамп, общаясь с журналисткой в Овальном кабинете Белого дома, рассказывает о ситуации с пошлинами на импортируемые из Японии товары. При этом президент США, вероятно, забыв имя премьер-министра Японии, называет его просто «Mr Japan».