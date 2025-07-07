Лера Кудрявцева: деменция в овальном кабинете распространилась на Трампа

Телеведущая Лера Кудрявцева усмотрела признаки деменции у президента США Дональда Трампа, который во время интервью забыл имя премьер-министра Японии.
СМИ распространили видео, на котором Трамп, общаясь с журналисткой в Овальном кабинете Белого дома, рассказывает о ситуации с пошлинами на импортируемые из Японии товары. При этом президент США, вероятно, забыв имя премьер-министра Японии, называет его просто «Mr Japan».
«Деменция в овальном кабинете распространяется на всех», — написала в своем Telegram-канале Кудрявцева.
Ранее предшественник Трампа на посту президента Джо Байден постоянно попадал в неловкие ситуации из-за своей забывчивости. Он рассказывал истории, которые уже несколько раз повторял, путал имена лидеров, названия стран и упоминал разговоры со скончавшимися политиками.