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Лера Кудрявцева: деменция в овальном кабинете распространилась на Трампа

Президент США забыл имя премьер-министра Японии.

Источник: Аргументы и факты

Телеведущая Лера Кудрявцева усмотрела признаки деменции у президента США Дональда Трампа, который во время интервью забыл имя премьер-министра Японии.

СМИ распространили видео, на котором Трамп, общаясь с журналисткой в Овальном кабинете Белого дома, рассказывает о ситуации с пошлинами на импортируемые из Японии товары. При этом президент США, вероятно, забыв имя премьер-министра Японии, называет его просто «Mr Japan».

«Деменция в овальном кабинете распространяется на всех», — написала в своем Telegram-канале Кудрявцева.

Ранее предшественник Трампа на посту президента Джо Байден постоянно попадал в неловкие ситуации из-за своей забывчивости. Он рассказывал истории, которые уже несколько раз повторял, путал имена лидеров, названия стран и упоминал разговоры со скончавшимися политиками.

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