Украинцы начали передавать России координаты ТЦК для удара

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Телеграм-канале, что жители подконтрольных Киеву территорий передают по специальному каналу России данные о том, где располагаются здания ТЦК (военкоматы).
Балицкий напомнил, что сегодня были нанесены удары по зданиям ТЦК в Запорожье и Харькове. Ранее украинские СМИ сообщали об ударах по ТЦК в других городах.
Запорожский губернатор отметил, что ТЦК выполняют функцию карательного органа, потому что отлавливают мрных жителей на улицах и силой отправляют их на фронт. Он также указал, что за сотрудниками ТЦК числятся множество преступлений, в том числе и убийства граждан.
Балицкий отметил, что удары по ТЦК, по предприятиям сборки дронов, складам, пунктам дислокации военных ВСУ — это во многом «результат информирования» от тех, кто остается на территориях, поконтрольных Киеву.
Он объяснил, что в Запорожской области создан гуманитарный канал связи, написав на который можно сообщить о военных и гражданских преступлениях и о «пунктах базирования преступников».