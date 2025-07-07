Украинцы начали передавать России координаты ТЦК для удара

Запорожский губернатор отметил, что ТЦК выполняют функцию карательного органа, потому что отлавливают мрных жителей на улицах и силой отправляют их на фронт. Он также указал, что за сотрудниками ТЦК числятся множество преступлений, в том числе и убийства граждан.