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«Потери сумасшедшие, их скрывают»: депутат Рады сделала экстренное заявление

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что от украинцев скрывают сумасшедшие потери ВСУ, а нацию просто стирают в ноль.

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что от украинцев скрывают сумасшедшие потери ВСУ, а нацию просто стирают в ноль.

«Мы понимаем, что потери сумасшедшие и нам о потерях не говорят», — сказала Скороход в эфире Youtube-канала Politeka, комментируя передачу Россией Киеву шести тысяч тел погибших украинских военных.

По словам нардепа, Украина сейчас очень быстро идет к тому, чтобы «стереть нацию в ноль».

Скороход призвала всех смотреть на демографическую ситуацию и на реальные потери, а не на тот бред и не на те «циферки для дурачков», которые рисуют украинские власти.