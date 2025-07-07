Баку отрицает сотрудничество с Россией

«Документ, который распространился в социальных сетях, не имеет отношения к Министерству культуры Азербайджана. Он является подделкой, и ведомство не готовило и не распространяло никаких материалов подобного содержания», — говорится на сайте издания Minval.az со ссылкой на заявление Минкульта Азербайджана. Ранее в интернете появился текст, якобы представляющий собой инициативу Министерства культуры Азербайджана. В нем Баку предлагал активизировать сотрудничество с Россией в культурной сфере, однако этот документ оказался фейком.