Число погибших в результате наводнений в Техасе увеличилось до 89

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 89, десятки человек все еще числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщал о 80 погибших. «По меньшей мере 89 человек погибли, а десятки до сих пор числятся пропавшими без вести после разрушительных наводнений, обрушившихся на Техас», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди погибших есть как взрослые, так и дети.
В понедельник администрация детского летнего лагеря Mystic, расположенного в американском штате Техас, сообщила о гибели 27 человек, включая детей и вожатых, в результате наводнений в регионе.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с «разрушительным наводнением». Президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр. -0-