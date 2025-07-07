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Зеленский пообещал Трампу заменить украинского посла в США

Во время телефонного разговора 4 июля Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп обсудили смену украинского посла в США, на посту которого сейчас находится Оксана Маркарова. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

«Среди потенциальных кандидатов на пост представителя Киева в Вашингтоне названы премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко», — сообщил собеседник агентства.

Официальные причины принятия данного решения не разглашаются. Однако, по словам депутата Верховной рады Софии Фединой, Маркарова потеряла связь с администрацией президента США. На фоне осложнения отношений между Украиной и США, включая внезапное прекращение поставок американского оружия и неудачную попытку Трампа выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом, Зеленский поручил МИД Украины рассмотреть вопрос о назначении нового посла.

Ранее Трамп утверждал, что оказывает значительную поддержку Киеву. Он также уверен, что если бы в то время занимал пост президента США, а не его предшественник Джо Байден, то украинского конфликта никогда бы не было. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дебатов о дальнейшем финансировании помощи Украине.

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