Зеленский пообещал Трампу заменить украинского посла в США

«Среди потенциальных кандидатов на пост представителя Киева в Вашингтоне названы премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко», — сообщил собеседник агентства.
Официальные причины принятия данного решения не разглашаются. Однако, по словам депутата Верховной рады Софии Фединой, Маркарова потеряла связь с администрацией президента США. На фоне осложнения отношений между Украиной и США, включая внезапное прекращение поставок американского оружия и неудачную попытку Трампа выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом, Зеленский поручил МИД Украины рассмотреть вопрос о назначении нового посла.
Ранее Трамп утверждал, что оказывает значительную поддержку Киеву. Он также уверен, что если бы в то время занимал пост президента США, а не его предшественник Джо Байден, то украинского конфликта никогда бы не было. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дебатов о дальнейшем финансировании помощи Украине.