Зеленский пообещал Трампу заменить украинского посла в США

Ранее Трамп утверждал, что оказывает значительную поддержку Киеву. Он также уверен, что если бы в то время занимал пост президента США, а не его предшественник Джо Байден, то украинского конфликта никогда бы не было. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дебатов о дальнейшем финансировании помощи Украине.