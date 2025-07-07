Ответ президента Бразилии Трампу вызвал аплодисменты на саммите БРИКС

В понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить «охоту на ведьм» в его отношении.
«У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — сказал бразильский президент, комментируя слова Трампа, чем вызвал аплодисменты собравшихся в пресс-центре журналистов.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, — а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате, были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.