7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове призвали восстановить контакты с Россией и странами СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.
Односторонняя внешняя политика партии «Действие и солидарность» привела к тому, что Молдова утратила контакты со странами СНГ и Россией, сейчас их надо восстанавливать, заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.
«Из-за одностороннего внешнеполитического курса ПДС мы потеряли контакты со странами СНГ, прежде всего с Российской Федерацией. Это ударило по нашим гражданам. Напомню, в России проживают и работают сотни тысяч молдаван. Мы должны восстановить дипломатические каналы, возобновить работу парламентской группы дружбы, вернуть межправительственные комиссии. Молдавия нуждается в партнерстве, а не в конфронтации», — написал Боля в своем Telegram-канале. -0-