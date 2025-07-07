В Молдове призвали восстановить контакты с Россией и странами СНГ

«Из-за одностороннего внешнеполитического курса ПДС мы потеряли контакты со странами СНГ, прежде всего с Российской Федерацией. Это ударило по нашим гражданам. Напомню, в России проживают и работают сотни тысяч молдаван. Мы должны восстановить дипломатические каналы, возобновить работу парламентской группы дружбы, вернуть межправительственные комиссии. Молдавия нуждается в партнерстве, а не в конфронтации», — написал Боля в своем Telegram-канале. -0-