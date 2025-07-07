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В Молдове призвали восстановить контакты с Россией и странами СНГ

Односторонняя внешняя политика партии «Действие и солидарность» привела к тому, что Молдова утратила контакты со странами СНГ и Россией, сейчас их надо восстанавливать, заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове призвали восстановить контакты с Россией и странами СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Односторонняя внешняя политика партии «Действие и солидарность» привела к тому, что Молдова утратила контакты со странами СНГ и Россией, сейчас их надо восстанавливать, заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.

«Из-за одностороннего внешнеполитического курса ПДС мы потеряли контакты со странами СНГ, прежде всего с Российской Федерацией. Это ударило по нашим гражданам. Напомню, в России проживают и работают сотни тысяч молдаван. Мы должны восстановить дипломатические каналы, возобновить работу парламентской группы дружбы, вернуть межправительственные комиссии. Молдавия нуждается в партнерстве, а не в конфронтации», — написал Боля в своем Telegram-канале. -0-