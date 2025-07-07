«Шок у элиты»: Марков допустил убийство Старовойта

Российский политолог Сергей Марков допустил существование версии не только самоубийства экс-министра транспорта Романа Старовойта, но и его убийства. Отметим, что Следственный комитет России подтвердил, что тело Романа Старовойта было обнаружено сегодня в Одинцовском городском округе с огнестрельным ранением. «Основная версия — самоубийство», — подчеркивалось в сообщении следствия.
«Шок у российской элиты вызвало самоубийство Романа Старовойта», — написал Марков в своем Телеграм-канале, отметив, что это произошло в скором времени после того, как президент России Владимир Путин снял его с должности министра транспорта.
«Но мне кажется, что с помощью версии самоубийства пытаются скрыть реальное его убийство», — добавил Марков.
Он предположил, что за этим могут стоять те, на кого Старовойт мог дать показания в случае своего ареста.
Ранее портал РБК сообщал со ссылкой на источник, что Старовойта проверяли на причастность к хищениям при строительстве фортификаций в Курской области.
Пока никаких официальных заявлений о том, что в деле есть указания на действия третьих лиц не поступало.
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