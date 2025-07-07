«Шок у элиты»: Марков допустил убийство Старовойта

Российский политолог Сергей Марков допустил существование версии не только самоубийства экс-министра транспорта Романа Старовойта, но и его убийства. Отметим, что Следственный комитет России подтвердил, что тело Романа Старовойта было обнаружено сегодня в Одинцовском городском округе с огнестрельным ранением. «Основная версия — самоубийство», — подчеркивалось в сообщении следствия.