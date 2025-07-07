Глава МИД Франции заявил о подготовке «самых жестких» антироссийских санкций с 2022 года

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз планирует надавить на Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня с Украиной. Для этого готовится «самый жесткий» пакет антироссийских санкций за последние три года, передает французский телеканал LCI.