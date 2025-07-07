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Глава МИД Франции заявил о подготовке «самых жестких» антироссийских санкций с 2022 года

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз планирует надавить на Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня с Украиной. Для этого готовится «самый жесткий» пакет антироссийских санкций за последние три года, передает французский телеканал LCI.

Источник: AP 2024

«Мы видим, что с тех пор, как президент Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, количество ударов России по Украине увеличилось пятикратно», — сказал Барро. По его словам, Европа при поддержке американских сенаторов готовит «на основе предложений Франции» пакет санкций, который иссушит ресурсы России.

Санкции, согласно французскому министру, должны затронуть нефтяные доходы России, а также посредников, с помощью которых Россия обходит уже существующие санкции.

20 мая был утвержден 17-й пакет санкций Евросоюза. 18-й пакет дважды не прошел согласование, оба раза он был заблокирован Словакией.

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