Стало известно о планах ЕС ввести против России «самые жёсткие» санкции

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жёсткие санкции за последние три года», — сказал Барро.
По словам французского министра, новые санкции будут направлены против нефтяной отрасли России, финансовых институтов и тех, кто помогает Москве обходить существующие ограничения.
Ранее Life.ru сообщал, что Словакия вновь заблокировала введение новых санкций ЕС против России. Это решение было принято в Брюсселе на встрече послов стран ЕС, где обсуждали 18-й пакет ограничительных мер. Братислава намерена и дальше блокировать антироссийские санкции, требуя предварительной компенсации ущерба, который они могут нанести экономике Словакии.