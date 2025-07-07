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Стало известно о планах ЕС ввести против России «самые жёсткие» санкции

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз стоит на пороге введения самых строгих санкций против России с 2022 года. С помощью них Запад всё ещё хочет остановить военные действия РФ на Украине. Это заявление прозвучало в эфире телеканала LCI. Министр подчеркнул важность координации действий с американскими сенаторами.

Источник: Life.ru

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жёсткие санкции за последние три года», — сказал Барро.

По словам французского министра, новые санкции будут направлены против нефтяной отрасли России, финансовых институтов и тех, кто помогает Москве обходить существующие ограничения.

Ранее Life.ru сообщал, что Словакия вновь заблокировала введение новых санкций ЕС против России. Это решение было принято в Брюсселе на встрече послов стран ЕС, где обсуждали 18-й пакет ограничительных мер. Братислава намерена и дальше блокировать антироссийские санкции, требуя предварительной компенсации ущерба, который они могут нанести экономике Словакии.

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