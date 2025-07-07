Тихановская обратилась к Трампу с дерзким требованием по поводу Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что президенту США Дональду Трампу следует «наказать» белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом она высказалась в интервью Politico.
По мнению Тихановской, попытки смягчить санкции или «обменять» освобождение политзаключенных на уступки со стороны США приведут к неправильному сигналу.
Экс-кандидат в президенты республики призвала Трампа не нормализовать ситуацию в обмен на некоторые уступки со стороны Белого дома, смягчение санкций или рекламу.
Тихановская заявила, что Лукашенко «должен быть наказан, а не вознагражден».
Напомним, ранее заместитель спецпосланника главы Белого дома по Украине Кита Келлога Джон Коул сообщил, что власти белорусские власти после обращения президента США отпустили на свободу 14 человек. Одним из освобожденных заключенных оказался белорусский блогер Сергей Тихановский, который провел в заключении 5 лет.
Ранее Лукашенко заявил, что Европа остервенело воюет против правды.