Тихановская обратилась к Трампу с дерзким требованием по поводу Лукашенко

Напомним, ранее заместитель спецпосланника главы Белого дома по Украине Кита Келлога Джон Коул сообщил, что власти белорусские власти после обращения президента США отпустили на свободу 14 человек. Одним из освобожденных заключенных оказался белорусский блогер Сергей Тихановский, который провел в заключении 5 лет.